События

10:38 22.06.2021

Зеленский почтил память погибших во Второй мировой войне

1 мин читать
Зеленский почтил память погибших во Второй мировой войне

Президент Украины Владимир Зеленский в День скорби и чествования памяти жертв войны в Украине возложил цветы к могиле Неизвестного солдата в Киеве, сообщила его пресс-служба.

"Сегодня, 22 июня, - День скорби и чествования памяти жертв войны. 80-я годовщина начала самого кровавого периода Второй мировой. Эта трагедия коснулась почти каждой украинской семьи. Миллионы украинцев пошли на войну, чтобы защитить мир от нацистского нашествия. Сегодня мы вспоминаем их подвиг и благодарим каждого из них за жизнь и возможность строить новую Украину, в которой не будет места войнам", - подчеркнул Зеленский.

Теги: #жертвы #память #война #зеленский
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

12:24 22.06.2021
Украинцы старше 55 лет будут проходить полные медицинские обследования каждые 2 года – Зеленский

Украинцы старше 55 лет будут проходить полные медицинские обследования каждые 2 года – Зеленский

11:48 22.06.2021
Зеленский анонсировал запуск общенациональной программы "Здоровая Украина"

Зеленский анонсировал запуск общенациональной программы "Здоровая Украина"

10:44 22.06.2021
Порошенко призвал почтить память украинцев, погибших во время Второй мировой войны

Порошенко призвал почтить память украинцев, погибших во время Второй мировой войны

09:00 22.06.2021
Хомчак: Стремление к свободе и готовность защищать свою родину является чертой всех поколений украинцев

Хомчак: Стремление к свободе и готовность защищать свою родину является чертой всех поколений украинцев

01:14 22.06.2021
Зеленский требует установить причины взрыва в 5-этажном жилом доме в Белогородке

Зеленский требует установить причины взрыва в 5-этажном жилом доме в Белогородке

09:30 21.06.2021
Три человека погибли в ДТП в Черкассах

Три человека погибли в ДТП в Черкассах

04:59 21.06.2021
В Киевской области за воскресенье утонули три человека, из них 1 ребенок, еще один спасенный ребенок умер в карете "скорой"

В Киевской области за воскресенье утонули три человека, из них 1 ребенок, еще один спасенный ребенок умер в карете "скорой"

13:00 20.06.2021
Зеленский поздравил украинских медиков с профессиональным праздником

Зеленский поздравил украинских медиков с профессиональным праздником

10:55 20.06.2021
Зеленский поздравил украинцев с Троицей

Зеленский поздравил украинцев с Троицей

20:04 18.06.2021
Зеленский подписал закон о поддержке украинских авиакомпаний в период их перехода к использованию самолетов отечественного производства

Зеленский подписал закон о поддержке украинских авиакомпаний в период их перехода к использованию самолетов отечественного производства

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Американские моряки официально объявили об участии в военных учениях SeaBreeze-2021 в Черном море – посольство

Зеленский анонсировал запуск общенациональной программы "Здоровая Украина"

В киевском управлении ГНС разоблачили схему по уклонению от уплаты почти 2,5 млрд грн налогов

Блинкен на встречах в Берлине заявит об угрозах "Северного потока-2" для энергобезопасности Европы - госдеп

Хомчак: Стремление к свободе и готовность защищать свою родину является чертой всех поколений украинцев

ПОСЛЕДНЕЕ

Американские моряки официально объявили об участии в военных учениях SeaBreeze-2021 в Черном море – посольство

В школах Украины появятся перерывы физической активности - Минобразования

Причиной взрыва в доме в Белогородке может быть как газ, так и взрывоопасный предмет – начальник ГСЧС Киевской области

За выходные в Украине утонуло 40 человек, из них 6 детей

В киевском управлении ГНС разоблачили схему по уклонению от уплаты почти 2,5 млрд грн налогов

"Укрзализныця" с 24 июня запускает поезд из Днепра в Авдеевку

Польша откроет три автомобильных пункта пропуска на границе с Украиной 23 июня

В Закарпатье туриста в горах укусила змея, его госпитализировали

Всё взрослое население Индии сможет пройти бесплатную вакцинацию от COVID-19, цель - привить 1 млрд человек до конца года

Блинкен на встречах в Берлине заявит об угрозах "Северного потока-2" для энергобезопасности Европы - госдеп

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА