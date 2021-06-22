Зеленский почтил память погибших во Второй мировой войне

Президент Украины Владимир Зеленский в День скорби и чествования памяти жертв войны в Украине возложил цветы к могиле Неизвестного солдата в Киеве, сообщила его пресс-служба.

"Сегодня, 22 июня, - День скорби и чествования памяти жертв войны. 80-я годовщина начала самого кровавого периода Второй мировой. Эта трагедия коснулась почти каждой украинской семьи. Миллионы украинцев пошли на войну, чтобы защитить мир от нацистского нашествия. Сегодня мы вспоминаем их подвиг и благодарим каждого из них за жизнь и возможность строить новую Украину, в которой не будет места войнам", - подчеркнул Зеленский.