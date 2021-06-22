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10:03 22.06.2021

"Укрзализныця" с 24 июня запускает поезд из Днепра в Авдеевку

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"Укрзализныця" с 24 июня запускает поезд из Днепра в Авдеевку

АО "Укрзализныця" (УЗ) с 24 июня запускает региональный поезд Днепр - Авдеевка (Донецкая обл.).

Как сообщила пресс-служба компании со ссылкой на и.о. главы правления УЗ Ивана Юрика, новый поезд будет курсировать ежедневно, кроме среды. Помимо того сообщение будет отсутствовать 27, 28, 29, 30 и 31 июля 2021 года в связи с проведением сезонных ремонтных работ на колеи.

Поезд № 826 Днепр - Авдеевка будет отправляться в 09:56 и прибывать в Авдеевку в 14:23. Обратно поезд № 825 Авдеевка - Днепр будет отправляться в 15:19 и прибывать в Днепр в 19:43. Он будет курсировать через 23 станции, в частности Покровск, Межевая, Просяная, Чаплино и другие.

Как сообщалось, "Укрзализныця" 13 декабря 2020 года запустила в первый рейс по новому маршруту Киев - Авдеевка поезд "Маяк" № 135/136.

Теги: #укрзализныця #поезд
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