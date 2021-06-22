События

09:50 22.06.2021

Польша откроет три автомобильных пункта пропуска на границе с Украиной 23 июня

1 мин читать
Польша откроет три автомобильных пункта пропуска на границе с Украиной 23 июня

Польские коллеги проинформировали Госпогранслужбу Украины о готовности восстановить пропускные операции в польской части автомобильных пунктов пропуска «Зосин - Устилуг», "Долгобичув – Угринов" и "Кросценко – Смильниця".

"Указанные пункты пропуска возобновляют работу с 01:00 (по киевскому времени) 23 июня", - сообщается на сайте Госпогранслужбы Украины.

Пограничники призывают учесть эту информацию при планировании зарубежных поездок и перед поездкой ознакомиться с правилами и ограничениями, которые действуют на территории сопредельных государств.

Правительство Украины приняло решение о возобновлении работы всех пунктов пропуска на границе со странами ЕС 20 мая 2020 года.

Теги: #пункты_пропуска #польша #граница
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

11:40 19.06.2021
Главы МИД Украины и Польши скоординировали позиции по противодействию "Северному потоку-2"

Главы МИД Украины и Польши скоординировали позиции по противодействию "Северному потоку-2"

16:15 15.06.2021
Израиль открыл свои границы для украинцев

Израиль открыл свои границы для украинцев

15:42 15.06.2021
РФ отвела от границы с Украиной не больше 12 тыс. военных - Кулеба

РФ отвела от границы с Украиной не больше 12 тыс. военных - Кулеба

15:16 11.06.2021
Глава МИД Польши назвал ошибкой то, что Украину не пригласили на саммит НАТО

Глава МИД Польши назвал ошибкой то, что Украину не пригласили на саммит НАТО

16:35 10.06.2021
Президенты Литвы и Польши примут участие в торжествах к 30-летию независимости Украины и саммите "Крымской платформы"

Президенты Литвы и Польши примут участие в торжествах к 30-летию независимости Украины и саммите "Крымской платформы"

07:26 08.06.2021
Пограничники на границе с Беларусью усилиси контроль, в том числе на речных участках

Пограничники на границе с Беларусью усилиси контроль, в том числе на речных участках

12:45 07.06.2021
МАУ приостановила возобновление рейсов в Польшу

МАУ приостановила возобновление рейсов в Польшу

18:24 06.06.2021
В Польше с 15-го этажа упал лифт с двумя рабочими-украинцами, один из них в тяжелом состоянии – СМИ

В Польше с 15-го этажа упал лифт с двумя рабочими-украинцами, один из них в тяжелом состоянии – СМИ

13:18 05.06.2021
Два гражданина РФ задержаны в Украине за незаконное пересечение границы

Два гражданина РФ задержаны в Украине за незаконное пересечение границы

16:40 03.06.2021
Глава Госпогранслужбы Украины: мы продолжим наращивать систему охраны границы с Беларусью

Глава Госпогранслужбы Украины: мы продолжим наращивать систему охраны границы с Беларусью

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В киевском управлении ГНС разоблачили схему по уклонению от уплаты почти 2,5 млрд грн налогов

Зеленский почтил память погибших во Второй мировой войне

Блинкен на встречах в Берлине заявит об угрозах "Северного потока-2" для энергобезопасности Европы - госдеп

Хомчак: Стремление к свободе и готовность защищать свою родину является чертой всех поколений украинцев

В Украине за сутки зафиксировано 296 новых случая инфицирования Covid-19, выздоровели 829 человек

ПОСЛЕДНЕЕ

В киевском управлении ГНС разоблачили схему по уклонению от уплаты почти 2,5 млрд грн налогов

Зеленский почтил память погибших во Второй мировой войне

"Укрзализныця" с 24 июня запускает поезд из Днепра в Авдеевку

В Закарпатье туриста в горах укусила змея, его госпитализировали

Всё взрослое население Индии сможет пройти бесплатную вакцинацию от COVID-19, цель - привить 1 млрд человек до конца года

Блинкен на встречах в Берлине заявит об угрозах "Северного потока-2" для энергобезопасности Европы - госдеп

Число заражений COVID-19 в мире превысило 178,7 млн

Хомчак: Стремление к свободе и готовность защищать свою родину является чертой всех поколений украинцев

В Украине от COVID-19 за сутки вакцинированы 8 966 человек

В Украине за сутки зафиксировано 296 новых случая инфицирования Covid-19, выздоровели 829 человек

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА