В Закарпатье туриста в горах укусила змея, его госпитализировали

В районе горы Плай Мукачевского района (Закарпатская обл.) 17-летнего львовянина укусила змея, вследствие чего его пришлось доставить в больницу, сообщает пресс-центр Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

"Парень в составе группы из семи человек двигался в сторону г. Великий Верх, когда пресмыкающееся укусило его в ногу. Еще некоторое время львовянин пытался идти по маршруту, но в конце концов его друзья в 17:00 позвонили по номеру 101 и попросили помощи в транспортировке пострадавшего", - говорится в сообщении, обнародованном в телеграмме.

В нем отмечается, что по вызову на место происшествия направили специалистов горного поисково-спасательного отделения с. Нижние Ворота.

"Они нашли туристическую группу, которая двигалась навстречу спасателям, и спустили пострадавшего парня к подножию горы. Далее его транспортировали в пгт Воловец и в 18:30 передали врачам бригады экстренной медицинской помощи", - подчеркивают в ГСЧС.