События

09:00 22.06.2021

Хомчак: Стремление к свободе и готовность защищать свою родину является чертой всех поколений украинцев

1 мин читать
Хомчак: Стремление к свободе и готовность защищать свою родину является чертой всех поколений украинцев

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины (ВСУ) генерал-полковник Руслан Хомчак почтил память погибших во Второй мировой войне и отметил готовность украинцев защищать территориальную целостность и независимость государства, сообщила пресс-служба Генерального штаба.

"Стремление к свободе и готовность защищать свою родину является чертой всех поколений украинцев. Как в прошлом кровавом веке, так и сегодня мы стоим на страже спокойствия и мира", - говорится в сообщении.

Как отмечается, 22 июня 1941 началась немецко-советская война, в которой погиб каждый пятый украинец, а в 2014 году Россия временно оккупировала Крымский полуостров и развязала конфликт на территории Донецкой и Луганской областей Украины. "Как и наши деды и прадеды, мы вынужденно взяли в руки оружие и начали новую борьбу за независимость нашего государства", - сказано в сообщении.

"Этот день напоминает нам о всех погибших в боях, замученных в нацистской неволе, умерших в тылу от голода и лишений. И мы чтим память сыновей и дочерей украинского народа, их подвиг и жертвенность. Наша задача - беречь память о тех, кто выстоял и тех, кто пал жертвой обоих тоталитарных кровавых систем", - подытожили в Генштабе.

 

Теги: #память #генштаб #украина #вторая_мировая_война
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

10:38 22.06.2021
Зеленский почтил память погибших во Второй мировой войне

Зеленский почтил память погибших во Второй мировой войне

10:05 22.06.2021
В Украине провели более 2 млн вакцинаций от COVID-19

В Украине провели более 2 млн вакцинаций от COVID-19

08:39 22.06.2021
В Украине от COVID-19 за сутки вакцинированы 8 966 человек

В Украине от COVID-19 за сутки вакцинированы 8 966 человек

08:20 22.06.2021
В Украине за сутки зафиксировано 296 новых случая инфицирования Covid-19, выздоровели 829 человек

В Украине за сутки зафиксировано 296 новых случая инфицирования Covid-19, выздоровели 829 человек

07:56 22.06.2021
С начала суток российские наемники на Донбассе трижды открывали огонь по украинским позициям

С начала суток российские наемники на Донбассе трижды открывали огонь по украинским позициям

07:44 22.06.2021
В Черновицкой области и Днепре в результате непогоды затопило дождевыми потоками жилые частные дома и домохозяйства

В Черновицкой области и Днепре в результате непогоды затопило дождевыми потоками жилые частные дома и домохозяйства

06:47 22.06.2021
На Буковине выявлено 28 новых случаев инфицирования коронавирусом

На Буковине выявлено 28 новых случаев инфицирования коронавирусом

04:45 22.06.2021
В Николаевской области в результате ДТП погибли два человека, еще пятеро пострадали

В Николаевской области в результате ДТП погибли два человека, еще пятеро пострадали

02:35 22.06.2021
В Минздраве рассказали об интервалах введения между первой и второй дозами вакцины против COVID-19

В Минздраве рассказали об интервалах введения между первой и второй дозами вакцины против COVID-19

01:14 22.06.2021
Зеленский требует установить причины взрыва в 5-этажном жилом доме в Белогородке

Зеленский требует установить причины взрыва в 5-этажном жилом доме в Белогородке

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В киевском управлении ГНС разоблачили схему по уклонению от уплаты почти 2,5 млрд грн налогов

Зеленский почтил память погибших во Второй мировой войне

Блинкен на встречах в Берлине заявит об угрозах "Северного потока-2" для энергобезопасности Европы - госдеп

В Украине за сутки зафиксировано 296 новых случая инфицирования Covid-19, выздоровели 829 человек

Украина и Великобритания договорились о совместном строительстве военных кораблей

ПОСЛЕДНЕЕ

В киевском управлении ГНС разоблачили схему по уклонению от уплаты почти 2,5 млрд грн налогов

"Укрзализныця" с 24 июня запускает поезд из Днепра в Авдеевку

Польша откроет три автомобильных пункта пропуска на границе с Украиной 23 июня

В Закарпатье туриста в горах укусила змея, его госпитализировали

Всё взрослое население Индии сможет пройти бесплатную вакцинацию от COVID-19, цель - привить 1 млрд человек до конца года

Блинкен на встречах в Берлине заявит об угрозах "Северного потока-2" для энергобезопасности Европы - госдеп

Число заражений COVID-19 в мире превысило 178,7 млн

Госдеп подтверждает, что посол США Салливан на этой неделе вернется в РФ

Газопровод "Турецкий поток" остановится на недельную профилактику

США обнародовали план помощи странам на 55 млн доз вакцин от COVID-19

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА