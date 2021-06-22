Хомчак: Стремление к свободе и готовность защищать свою родину является чертой всех поколений украинцев

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины (ВСУ) генерал-полковник Руслан Хомчак почтил память погибших во Второй мировой войне и отметил готовность украинцев защищать территориальную целостность и независимость государства, сообщила пресс-служба Генерального штаба.

"Стремление к свободе и готовность защищать свою родину является чертой всех поколений украинцев. Как в прошлом кровавом веке, так и сегодня мы стоим на страже спокойствия и мира", - говорится в сообщении.

Как отмечается, 22 июня 1941 началась немецко-советская война, в которой погиб каждый пятый украинец, а в 2014 году Россия временно оккупировала Крымский полуостров и развязала конфликт на территории Донецкой и Луганской областей Украины. "Как и наши деды и прадеды, мы вынужденно взяли в руки оружие и начали новую борьбу за независимость нашего государства", - сказано в сообщении.

"Этот день напоминает нам о всех погибших в боях, замученных в нацистской неволе, умерших в тылу от голода и лишений. И мы чтим память сыновей и дочерей украинского народа, их подвиг и жертвенность. Наша задача - беречь память о тех, кто выстоял и тех, кто пал жертвой обоих тоталитарных кровавых систем", - подытожили в Генштабе.