В Украине от COVID-19 за сутки вакцинированы 8 966 человек

За минувшие сутки, 21 июня, в Украине от коронавирусной инфекции вакцинированы 8 966 человек, сообщает Министерство здравоохранения Украины на телеграм-канале.

Одну дозу получили 6 751 человек, полностью иммунизированы 2 395 человек.

В течение суток работали 87 мобильных бригад, 213 пунктов вакцинации и 20 центров вакцинации.

По состоянию на 22 июня 2021 года в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 721 320 человек.

С начала прививочной кампании привито 1732613 человек, из них получили 1 дозу - 1732611 человек полностью иммунизированы и получили 2 дозы - 362 847 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 2095458 прививок.