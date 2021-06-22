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08:20 22.06.2021

В Украине за сутки зафиксировано 296 новых случая инфицирования Covid-19, выздоровели 829 человек

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В Украине за сутки зафиксировано 296 новых случая инфицирования Covid-19, выздоровели 829 человек

В Украине по состоянию на утро вторника зафиксировано 296 новых случая заболевания COVID-19, выздоровевших – 829 человек, умерли 21, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

"За сутки 21 июня 2021 в Украине зафиксировано 296 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 22 медработников - 2). Также за минувшие сутки: госпитализированы - 318 человек; летальных случаев - 21; выздоровели - 829 человек", - указывается в сообщении в "Телеграм-канале".

Днем ранее, 21 июня за сутки зафиксировано 323 новых случая инфицирования Covid-19, 20 июня сообщалось о 479 новых случаях заболевания, 19 июня за сутки зафиксированы 852 новых случая инфицирования Covid-19, 18 июня сообщалось о 967 новых случаях, 17 июня за сутки зафиксированы 1 188 новых случаев инфицирования Covid-19, 16 июня сообщалось о 1 045 новых случаях зараженных коронавирусом, 15 июня за сутки зафиксированы 1 014 новых случаев инфицирования COVID-19, 14 июня сообщалось о 420 новых случаяз инфицирования.

Всего за период пандемии в Украине заболели 2 230 142 человек, выздоровели 2 152 969 инфицированных, скончались 52 053 человека.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (87), Запорожской (30), Черниговской (19), Николаевской (18) и Черновицкой (18) областях.

Теги: #статистика #коронавирус #украина
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