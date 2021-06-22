С начала суток российские наемники на Донбассе трижды открывали огонь по украинским позициям

С начала текущих суток вторника российские наемники на Донбассе трижды нарушили режим тишины, без потерь. За минувшие сутки зафиксировано 14 обстрелов, сообщили в пресс-центре штаба ООС.

"По состоянию на 7:00 утра, 22 июня, зафиксировано 3 нарушения режима прекращения огня. Боевых потерь в результате вражеского огня нет", - сказано в утренней сводке на странице штаба в фейсбуке во вторник.

В частности, вблизи Золотого-4 наемники совершили обстрел из ручных противотанковых гранатометов. Неподалеку Авдеевки открыли огонь из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. В районе Марьинки зафиксировано пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения. БПЛА противника вовремя подавлен средствами РЭБ.

"За прошедшие сутки, 21 июня, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 14 нарушений режима прекращения огня", - добавили в штабе.

В частности, вблизи Красногоровки наемники открывали огонь из минометов 120-го калибра и станковых противотанковых гранатометов. Неподалеку Гнутово противник осуществлял обстрелы из подствольных гранатометов и стрелкового оружия. В районе Луганского враг дважды открывал огонь из станковых противотанковых, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. У н.п. Пески дважды обстреляли украинские позиции из станковых противотанковых гранатометов. Неподалеку Водяного, что на Приазовье, противник 4 раза вел огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия. Вблизи Майорска наемники осуществляли обстрелы из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. У Золотого-4 противник обстреливал украинские позиции из крупнокалиберных пулеметов. В районе н.п. Железное и Луганское враг осуществлял дистанционное минирование территории минами ПОМ-2.

"О действиях вооруженных формирований Российской Федерации Украинская сторона СЦКК сообщила представителям СММ ОБСЕ, применяя установленный координационный механизм", - подытожили в пресс-центре.