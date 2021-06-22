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07:44 22.06.2021

В Черновицкой области и Днепре в результате непогоды затопило дождевыми потоками жилые частные дома и домохозяйства

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В Черновицкой области и Днепре в результате непогоды затопило дождевыми потоками жилые частные дома и домохозяйства

В Черновицкой и Днепропетровской областях в результате ухудшения погодных условий произошло подтопление дождевыми потоками жилых частных дома и домохозяйств.

Как сообщает пресс-служба Госслужбы по ЧС, 20 июня около 15:00 в Черновицком районе в результате непогоды (интенсивный дождь) произошло подтопление дождевыми потоками 80 жилых домов в 8 населенных пунктах, 217 приусадебных участков в 17 населенных пунктах, частично повреждены дороги местного значения общей протяженностью около 30 км и дорожное покрытие 19 мостов в 29 населенных пунктах (проезд к населенным пунктам обеспечен).

По состоянию на 17 час. 21 июня работы по откачке воды из колодцев и подвалов завершено, подразделениями ГСЧС в сутки откачано 2 тыс. 560 куб м воды (с начала работ - 3 тыс. 720 тыс. куб м воды). От ГСЧС привлекалось 74 человека и 35 единиц техники.

Жертв и пострадавших в результате непогоды нет.

Вместе с тем, в Амур-Нижнеднепровском и Индустриальном районах Днепра по состоянию на 07:00 22 июня в результате осложнения погодных условий (интенсивные дожди продолжались в течение 17-18 июня) остаются частично подтопленными 14 частных жилых домов и 49 дворов (с 2 июня всего было частично подтоплено 109 частных жилых домов и 200 дворов).

В течение суток 21 июня подразделения ГСЧС откачали 43 тыс. 763 куб м воды (с начала работ - 648 тыс. 981 куб м воды). Работы по откачке воды продолжаются, от ГСЧС привлечено 21 человек и 21 единица техники.

Теги: #непогода #подтопления #украина
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