На Буковине выявлено 28 новых случаев инфицирования коронавирусом

В Черновицкой области за сутки зафиксировали 18 новых случаев инфицирования COVID-19, также в области выздоровело 49 человек, сообщил глава ОГА Сергей Осачук в Facebook.

Глава ОГА опубликовал вечером в понедельник инфографику, в которой сообщается, что по состоянию на вечер, 21 июня, выздоровело 49 человека, 77 508 человек - с начала пандемии.

Так, в целом на Буковине зафиксировано 79 871 случаев болезни. За все время эпидемии в регионе умерло 1 789 человек.