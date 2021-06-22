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06:47 22.06.2021

На Буковине выявлено 28 новых случаев инфицирования коронавирусом

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На Буковине выявлено 28 новых случаев инфицирования коронавирусом

В Черновицкой области за сутки зафиксировали 18 новых случаев инфицирования COVID-19, также в области выздоровело 49 человек, сообщил глава ОГА Сергей Осачук в Facebook.

Глава ОГА опубликовал вечером в понедельник инфографику, в которой сообщается, что по состоянию на вечер, 21 июня, выздоровело 49 человека, 77 508 человек - с начала пандемии.

Так, в целом на Буковине зафиксировано 79 871 случаев болезни. За все время эпидемии в регионе умерло 1 789 человек.

Теги: #черновицкая_область #коронавирус #украина
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