События

04:45 22.06.2021

В Николаевской области в результате ДТП погибли два человека, еще пятеро пострадали

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В Николаевской области в результате ДТП погибли два человека, еще пятеро пострадали

В Николаевской области на автодороге "Одесса-Мелитополь-Новоазовск" в понедельник произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибли два человека, еще пятеро пострадали.

Как сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины, 21 июня около 15:10 на 89 км автодороги М-14 Одесса-Мелитополь-Новоазовск в Николаевском районе произошло дорожно-транспортное происшествие с участием трех легковушек: Chery Tiggo, Chevrolet Aveo и Skoda Oktavia, а также грузовики DAF.

По информации правоохранителей, в результате ДТП в больницы доставлены пять человек с травмами разной степени тяжести в возрасте от 34-х до 42-х годов, в т.ч. двое детей 2005 и 2013 г.р.

Водитель и пассажир Chery Tiggo погибли.

Правоохранители устанавливают оончательное количество пострадавших, причины и все обстоятельства ДТП.

Событие квалифицированы по признакам ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее гибель нескольких лиц".

Теги: #дтп_жертвы #украина #николаевская_область
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