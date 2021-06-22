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02:35 22.06.2021

В Минздраве рассказали об интервалах введения между первой и второй дозами вакцины против COVID-19

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В Минздраве рассказали об интервалах введения между первой и второй дозами вакцины против COVID-19

В Министерстве здравоохранения рассказали об интервалах введения между первой и второй дозами вакцины против COVID-19, сообщила пресс-служба министерства в телеграм-канале.

"Прививки 2-й дозой вакцины желательно делать в срок: Comirnaty/Pfizer-BioNTech - 21-28 дней, CoronaVac/Sinovac Biotech - 28 дней, Oxford/AstraZeneca - 12 недель", - говорится в сообщении.

В частности, в случае непреодолимых обстоятельств, введение второй дозы можно сделать на 7 дней раньше указанного интервала для вакцин CoronaVac/Sinovac и AstraZeneca (Covishield/SKBio).

Для вакцины Comirnaty/Pfizer-BioNTech сразу указывается "окно", в рамках которого можно сделать прививку - в период между 21 и 28 днем после введения первой дозы.

Если вторая доза вакцины против COVID-19 введена раньше или позже рекомендованного интервала, то засчитывается без необходимости ее повторного введения или вакцинации сначала.

В Минздраве также рекомендуют прививаться раньше или позже только в случае крайней необходимости.

Теги: #вакцинация #украина #минздрав
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