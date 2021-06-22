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01:14 22.06.2021

Зеленский требует установить причины взрыва в 5-этажном жилом доме в Белогородке

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Зеленский требует установить причины взрыва в 5-этажном жилом доме в Белогородке

Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования в связи с гибелью человека при пожаре в многоэтажке под Киевом и потребовал установить причины взрыва.

"Искренние соболезнования в связи с гибелью человека в результате взрыва в 5-этажке в Белогородке Киевской области. Причины трагедии должны быть установлены как можно быстрее", - написал Зеленский в микроблоге Твиттер.

Также он потребовал от местныхвластей и областной государственной администрации предоставить всю необходимую помощь пострадавшим и тем, кто был эвакуирован из своих домов.

Ранее сообщалось, что в селе Белогородка Бучанского района Киевской области в понедельник в пятиэтажном жилом доме в квартире на третьем этаже произошел взрыв с последующим горением, в результате чего два человека, в том числе ребенок 2008 года рождения, были госпитализированы. Еще шесть человек пострадали, но после осмотра медработниками от госпитализации отказались.

Теги: #зеленский #дом #киевщина #взрыв #украина
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