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00:59 22.06.2021

Пандемия усугубила проблемы с правами человека и демократией в мире

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Пандемия усугубила проблемы с правами человека и демократией в мире

Пандемия коронавируса COVID-19 усугубила проблемы с правами человека и демократией во многих частях мира, делает вывод Совет ЕС в принятом в понедельник ежегодном докладе на эту тему.

"Глобальная пандемия не только поставила под угрозу наше здоровье и жизнь, но и усугубила экономическое и социальное неравенство, привела к росту домашнего насилия и ущемила право многих детей на образование. Мы стали свидетелями сужения гражданского пространства, расцвета дезинформации и роста авторитарных тенденций", - написал в предисловии к обзорному документу глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

В то время как мир сталкивается с уникальными проблемами, отметил он, ЕС сохраняет свою ведущую роль в поддержке прав человека, демократии и верховенства закона в пределах своих границ и по всему миру.

По словам Борреля, одним из наиболее заметных действий ЕС по борьбе с нарушениями прав человека стало установление в 2020 году специального режима глобальных санкций ЕС в области прав человека. Он назвал появление такого закона "настоящим прорывом", ясным сигналом того, что нарушения прав человека недопустимы, где бы они ни происходили.

Географическая часть доклада объемом более 80 страниц содержит подробный разбор и оценку Евросоюзом ситуации с правами человека и демократией в примерно сотне стран за его пределами.

Теги: #позиция #ес #пандемия #права
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