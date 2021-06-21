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23:10 21.06.2021

Украина и Великобритания договорились о совместном строительстве военных кораблей

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Украина и Великобритания договорились о совместном строительстве военных кораблей

Украина и Великобритания договорились о совместном строительстве военных кораблей и баз для отечественных Военно-морских сил, сообщила пресс-служба Министерства обороны.

"21 июня  в Одессе на борту ракетного эсминца Королевского военно-морского флота HMS DEFENDER Министр по вопросам оборонных закупок Великобритании Джереми Квин и заместитель министра обороны Украины Александр Миронюк подписали меморандум о проектов морского партнерства между консорциумом промышленности Соединенного Королевства и ВМС Украины", - говорится в сообщении.

В частности, меморандум предусматривает совместное проектирование и строительство военных кораблей в Украине и Великобритании, реконструкцию украинских судостроительных предприятий и строительство двух баз Военно-морских сил Украины.

Кроме того, на церемонии присутствовали секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов, первый морской лорд Великобритании адмирал Тони Радакин и посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс.

Участники церемонии наблюдали за совместными учениями украинских, британских и американских военных на борту корабля.

Эсминец HMS DEFENDER прибыл в Одессу в прошлую пятницу. Он стал уже вторым кораблем Королевского флота, который посетил Одессу в течение последних нескольких недель, после HMS TRENT. 

Теги: #великобритания #корабли #строительство #украина
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