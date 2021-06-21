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20:28 21.06.2021

Пожар в жилом доме в Белогородке ликвидирован

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Пожар в жилом доме в Белогородке ликвидирован

Спасатели ликвидировали пожар в жилом доме в Белогородке Киевской области, сообщила пресс-служба Госслужбы по ЧС.

"Ликвидирован пожар в жилом доме в с. Белогородка Бучанского района Киевской области. Огонь удалось укротить в 19:03", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в селе Белогородка Бучанского района Киевской области в понедельник в пятиэтажном жилом доме в квартире на третьем этаже произошел взрыв с последующим горением, в результате чего два человека, в том числе ребенок 2008 года рождения, были госпитализированы. Еще шесть человек пострадали, но после осмотра медработниками от госпитализации отказались.

Теги: #белогородка #ликвидация #украина #пожар
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