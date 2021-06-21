Российские наемники на Донбассе трижды нарушили режим тишины – штаб ООС

Российские наемники в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе с начала суток трижды нарушили режим прекращения огня, сообщает штаб ООС в соцсети Facebook.

В районе Красногоровки российские наемники открывали огонь из минометов калибра 120 мм и станковых противотанковых гранатометов.

Под Гнутовым велся огонь из подствольных гранатометов и стрелкового оружия.

В районе населенного пункта Зализне враг совершил дистанционное минирование территории минами ПОМ-2.

Боевых потерь среди военнослужащих ВСУ нет.