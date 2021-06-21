Зеленский 22 июня презентует общенациональную программу "Здоровая Украина"

Президент Украины Владимир Зеленский 22 июня на Всеукраинском форуме "Украина 30. Здоровая Украина" представит общенациональную программу "Здоровая Украина", сообщает пресс-служба главы государства.

Отмечается, что на второй день форума состоится презентация нового школьного меню. Первая леди Елена Зеленская расскажет о кампании по популяризации здорового питания, которая является основой программы "Новая украинская школа – пространство здоровья".

На третий день форума участники мероприятия выскажут свое видение того, как продлить и улучшить качество жизни украинцев, а также обсудят необходимость профилактики заболеваний, методы борьбы со стрессом и экологические факторы, которые влияют на здоровье нации.

Отмечается, что среди участников форума - представители Офиса президента, Кабинета министров, Верховной Рады, международных, спортивных и общественных организаций, а также звезды спорта.