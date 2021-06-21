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15:06 21.06.2021

В Белогородке Киевской области на пожаре в пятиэтажном доме госпитализированы два человека, в том числе подросток

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В Белогородке Киевской области на пожаре в пятиэтажном доме госпитализированы два человека, в том числе подросток

 В селе Белогородка Бучанского района Киевской области в результате пожара в пятиэтажном доме госпитализированы два человека, в том числе ребенок 2008 года рождения. Еще шесть человек после осмотра медработниками от госпитализации отказались, сообщила пресс-служба Госслужбы по ЧС.

Как отмечается в сообщении, в понедельник в пятиэтажном жилом доме в квартире на третьем этаже произошел врыв с последующим горением, в результате чего два человека были госпитализированы. Еще шесть человек пострадали, но после осмотра медработниками от госпитализации отказались.

Спасатели вывели на свежий воздух 40 человек.

"Пожар распространился на 4, 5 этажи и крышу. Разрушений несущих конструкций нет, в квартире разрушены окна", - отмечено в сообщении.

От ГСЧС привлечены 53 человека личного состава и 12 единиц техники.

Теги: #киевская_область #пожар
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