В Кирилловке поломался прогулочный катер с пассажирами, спасательная операция длилась несколько часов

В курортном поселке Кирилловка (Запорожская область) несколько часов продолжалась операция по спасению пассажиров катера, который поломался во время прогулки.

Как сообщила пресс-служба Нацполиции в Запорожской области, чрезвычайная ситуация произошла на Федотовой косе вечером 19 июня.

В результате технической неисправности катер "Ласточка" с четырнадцатью туристами, среди которых трое детей, остановился в Утлюкском лимане. Ликвидировать неисправность самостоятельно команде не удалось, Из-за непогоды возникла угроза выноса неуправляемого судна в открытое Азовское море.

Спасательная операция, в которой приняли участие бойцы Госслужбы по ЧС и сотрудники полиции, длилась несколько часов и завершилась к 21.00.

С помощью спецтехники и гидроциклов прогулочное судно удалось прибуксировать к берегу. Пассажиры не пострадали.