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12:13 21.06.2021

Генпрокуратура ФРГ задержала россиянина по подозрению в шпионаже

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Генпрокуратура ФРГ задержала россиянина по подозрению в шпионаже

Генпрокуратура ФРГ задержала россиянина по подозрению в шпионаже, сообщает в понедельник пресс-служба ведомства.

"Обвиняемого подозревают в работе на российскую спецслужбу - самое позднее с октября 2020 года", - говорится в сообщении прокуратуры.

Гражданин РФ Ильнур Н., по данным ведомства, работал научным сотрудником в университете на техническом факультете. С октября 2020 года по июнь 2021 года он якобы, как минимум, трижды встречался с представителем российской спецслужбы.

"На двух встречах он передавал информацию, относящуюся к сфере работы университета. В обмен он получал выплаты наличными деньгами", - заявляют следователи.

Задержанный с 19 июня находится в предварительном заключении.

Теги: #шпионаж #россиянин #фрг
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