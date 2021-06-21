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10:46 21.06.2021

Массовая вакцинация людей до 65 лет началась в Японии

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Массовая вакцинация людей до 65 лет началась в Японии

Массовая вакцинация от COVID-19 для людей в возрасте до 65 лет началась в понедельник в Японии, сообщают местные СМИ.

Поскольку премьер-министр Японии Есихидэ Суга намерен завершить вакцинацию населения к ноябрю, правительство разрешило компаниям и университетам вакцинировать своих сотрудников и студентов в возрасте до 65 лет. В настоящее время вакцинация ведется только в крупных компаниях и университетах.

По состоянию на вечер 18 июня правительство приняло заявки от компаний и университетов на прививки примерно для 13,73 млн человек в 3 тыс. 479 местах. Как сообщают СМИ, некоторые университеты начали вакцинацию не только своих студентов и сотрудников, но и работников в окрестностях.

Кроме того, некоторые университеты с медицинскими факультетами заявили, что помогут вакцинировать студентов из других вузов.

Авиакомпании All Nippon Airways Co. и Japan Airlines Co. начали вакцинацию на прошлой неделе, опережая установленный график.

По данным правительства, доля населения в целом, получившего две дозы вакцины, составляет 3,6%.

Вакцинация в Японии была начата в феврале с медработников, в апреле стали вакцинировать лиц в возрасте 65 лет и старше. В некоторых муниципалитетах недавно стали прививать людей в возрасте до 65 лет, также некоторые компании вакцинируют своих сотрудников.

Теги: #япония #вакцинация
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