На Прикарпатье госпитализировали 10 человек с отравлением

В Богородчанском районе (Ивано-Франковская обл.) в ЦРБ госпитализированы 10 человек с предварительным диагнозом "острая кишечная инфекция", которые употребляли пищу в гостиничном комплексе, сообщили в ГСЧС.

"20 июня в инфекционное отделение Богородчанской центральной районной больницы с предварительным диагнозом "острая кишечная инфекция" госпитализированы 10 человек, которые употребляли пищу в гостиничном комплексе. Состояние здоровья средней степени тяжести", - сказано в сообщении на сайте ведомства в понедельник утром.

Проводится комплекс санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий.