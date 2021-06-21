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09:44 21.06.2021

На Прикарпатье госпитализировали 10 человек с отравлением

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На Прикарпатье госпитализировали 10 человек с отравлением

В Богородчанском районе (Ивано-Франковская обл.) в ЦРБ госпитализированы 10 человек с предварительным диагнозом "острая кишечная инфекция", которые употребляли пищу в гостиничном комплексе, сообщили в ГСЧС.

"20 июня в инфекционное отделение Богородчанской центральной районной больницы с предварительным диагнозом "острая кишечная инфекция" госпитализированы 10 человек, которые употребляли пищу в гостиничном комплексе. Состояние здоровья средней степени тяжести", - сказано в сообщении на сайте ведомства в понедельник утром.

Проводится комплекс санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий.

Теги: #ивано_франковская #отравление
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