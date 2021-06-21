События

09:30 21.06.2021

Три человека погибли в ДТП в Черкассах

1 мин читать
Три человека погибли в ДТП в Черкассах

В результате ДТП в Черкассах погибли три местных жителя, сообщили в полиции области.

"В Черкассах около 23:00 20 июня произошла смертельная авария. На перекрестке улицы Пастеровской и бульвара Шевченко водитель KIA Optima не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем Audi A4. В результате столкновения водителя KIA зажало внутри авто, 44-летнего мужчину с помощью специальных средств извлекали спасатели. Далее медики госпитализировали пострадавшего в больницу. Его 40-летний пассажир погиб на месте аварии", – сказано в сообщении на странице полиции Черкасской области в Фейсбуке в понедельник.

Также в ДТП погиб 25-летний водитель Audi A4. Отмечается, что госпитализированная 28-летняя пассажирка Audi A4, которая получила тяжелые травмы, умерла в Третьей горбольнице Черкасс.

Обстоятельства аварии расследуют правоохранители. Предварительной причиной ДТП, по версии следователя Черкасского районного управления полиции, является превышение скорости.

Сведения внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч.3 ст.286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УК Украины. 

Теги: #жертвы #дтп #черкассы
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

04:59 21.06.2021
В Киевской области за воскресенье утонули три человека, из них 1 ребенок, еще один спасенный ребенок умер в карете "скорой"

В Киевской области за воскресенье утонули три человека, из них 1 ребенок, еще один спасенный ребенок умер в карете "скорой"

15:41 18.06.2021
Большой затор на трассе Киев-Чоп во Львовской области в связи с ДТП

Большой затор на трассе Киев-Чоп во Львовской области в связи с ДТП

17:30 16.06.2021
В Херсонской области мужчина из охотничьего ружья ранил двух человек и скончался сам из-за случайного выстрела

В Херсонской области мужчина из охотничьего ружья ранил двух человек и скончался сам из-за случайного выстрела

16:32 14.06.2021
В ДТП в Румынии погибли двое украинцев, еще двое в тяжелом состоянии - МИД

В ДТП в Румынии погибли двое украинцев, еще двое в тяжелом состоянии - МИД

04:47 14.06.2021
На Киевщине на автодороге Киев-Одесса произошло ДТП с участием легкового автомобиля и грузовика, есть пострадавшие

На Киевщине на автодороге Киев-Одесса произошло ДТП с участием легкового автомобиля и грузовика, есть пострадавшие

17:40 05.06.2021
В результате ДТП в Ривненской области погибли 3 человека – полиция

В результате ДТП в Ривненской области погибли 3 человека – полиция

11:06 04.06.2021
На Донбассе с начала конфликта погибли 152 ребенка, 146 – получили ранения

На Донбассе с начала конфликта погибли 152 ребенка, 146 – получили ранения

14:13 02.06.2021
В Херсонской области столкнулись пять автомобилей, пострадали восемь человек

В Херсонской области столкнулись пять автомобилей, пострадали восемь человек

19:09 01.06.2021
Три человека погибли, 1 пострадал в результате ДТП на Харьковщине – полиция

Три человека погибли, 1 пострадал в результате ДТП на Харьковщине – полиция

11:52 30.05.2021
Во Львовской области автомобиль въехал в дом, пострадали четыре человека

Во Львовской области автомобиль въехал в дом, пострадали четыре человека

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В Украине за сутки зафиксировано 323 новых случая инфицирования Covid-19, выздоровели 677 человек

За минувшие сутки российские наемники 5 раз нарушили режим тишины на Донбассе

С начала суток воскресенья российские наемники на Донбассе дважды нарушили режим тишины

В Киеве из-за жары вводят ограничения на въезд большегрузного транспорта

В Украине за сутки зафиксированы 479 новых случаев инфицирования Covid-19, выздоровели 755 человек

ПОСЛЕДНЕЕ

Главы МИД стран ЕС одобрят новый список санкций против Беларуси, в него войдут более 80 физических и юрлиц – Боррель

Массовая вакцинация людей до 65 лет началась в Японии

На Днестре сотрудники ГСЧС спасли 7 человек, лодка которых вышла из строя

На Прикарпатье госпитализировали 10 человек с отравлением

В Украине от COVID-19 за сутки вакцинированы 4390 человек

На Буковине и Днепропетровщине из-за интенсивных дождей остаются подтопленными более 240 жилых домов и домовладений

Число заражений COVID-19 в мире превысило 178 млн

Китай столкнется с международной изоляцией в случае отказа сотрудничать в расследовании происхождения COVID-19 - советник Байдена

В Украине за сутки зафиксировано 323 новых случая инфицирования Covid-19, выздоровели 677 человек

За минувшие сутки российские наемники 5 раз нарушили режим тишины на Донбассе

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА