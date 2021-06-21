Число заражений COVID-19 в мире превысило 178 млн

Число зарегистрированных заражений коронавирусом COVID-19 в мире на утро понедельника составило 178 млн 433 тыс. 920, сообщил американский университет Джонса Хопкинса.

С начала распространения вируса число жертв связанных с COVID-19 заболеваний достигло 3 млн 864 тыс. 731 человек.

В число стран с более чем 15 млн случаев заражения COVID-19 входят США, Индия и Бразилия.

Лидером по числу заразившихся и скончавшихся остаются США, где выявлено суммарно 33 млн 541 тыс. 887 инфицированных COVID-19, а число скончавшихся выросло до 601 тыс. 824, выздоровели более 28,7 млн человек.

Второе место по числу заразившихся занимает Индия, где количество подтвержденных случаев COVID-19 достигло 29 млн 881 тыс. 772, а общее число умерших от последствий заражения вирусом в стране составило 386 тыс. 708, выздоровели более 28,8 млн человек.

На третьей позиции в мире по числу инфицированных находится Бразилия, где за время пандемии зарегистрировано 17 млн 927 тыс. 928 заболевших, умерло 501 тыс. 825 человек, выздоровели более 16,2 млн человек.

По данным портала Worldometer, который специализируется на статистике по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты составил на утро воскресенья 498. В США на 1 млн жителей скончались 1 тыс. 854 человек, Индии - 279, Бразилии - 2 тыс. 345.