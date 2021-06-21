В Украине за сутки зафиксировано 323 новых случая инфицирования Covid-19, выздоровели 677 человек

В Украине по состоянию на утро понедельника зафиксировано 323 новых случая заболевания COVID-19, выздоровевших – 677 человек, умерли 16, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

"За сутки 20 июня 2021 в Украине зафиксировано 323 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 15 медработников - 0). Также за минувшие сутки: госпитализированы - 375 человек; летальных случаев - 16; выздоровели - 677 человек", - указывается в сообщении в "Телеграм-канале".

Днем ранее, 20 июня сообщалось о 479 новых случаях заболевания, 19 июня за сутки зафиксированы 852 новых случая инфицирования Covid-19, 18 июня сообщалось о 967 новых случаях, 17 июня за сутки зафиксированы 1 188 новых случаев инфицирования Covid-19, 16 июня сообщалось о 1 045 новых случаях зараженных коронавирусом, 15 июня за сутки зафиксированы 1 014 новых случаев инфицирования COVID-19, 14 июня сообщалось о 420 новых случаяз инфицирования.

Всего за период пандемии в Украине заболели 2 229 846 человек, выздоровели 2 152 140 инфицированных, скончались 52 032 человека.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.Киев (95), Николаевской (26), Львовской (23), Днепропетровской (22) и Запорожской (22) областях.