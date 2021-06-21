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07:44 21.06.2021

За минувшие сутки российские наемники 5 раз нарушили режим тишины на Донбассе

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За минувшие сутки российские наемники 5 раз нарушили режим тишины на Донбассе

За минувшие сутки российские наемники на Донбассе совершили 4 обстрела украинских позиций и пролет БПЛА через линию разграничения, без потерь. С начала текущих суток нарушений не зафиксировано, сообщили в пресс-центре штаба ООС.

"За прошедшие сутки, 20 июня, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 5 нарушений режима прекращения огня, из которых 4 обстрела и 1 пролет БПЛА… Потерь среди наших защитников нет", – сказано в сообщении на странице штаба в Фейсбук в понедельник утром.

В частности противник осуществлял обстрелы в районе Старогнатовки, Травневого, Причепиловки и Новозвановки используя стрелковое оружие, гранатометы различных систем и минометы 120-го калибра.

На Луганщине зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата с пересечением линии разграничения. БПЛА противника вовремя был подавлен средствами РЭБ.

"По состоянию на 7:00 утра, 21 июня, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано", – констатировали в штабе.

Теги: #оос #сводка
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