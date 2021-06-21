Китай в апреле обошел Японию по импорту СПГ, аналитики верят: в 2021г он станет главным покупателем в мире

Поставки сжиженного природного газа в Китай в апреле 2021 года выросли до 7,032 млн тонн, что на 34% больше, чем годом ранее. Это также максимальный показатель с начала года.

Также впервые с начала года поставки СПГ в Китай превысили поставки СПГ в Японию - на протяжении многих лет крупнейшего в мире импортера СПГ. В отдельные месяцы китайские закупки и раньше превышали японские (в 2020 году такое было в пять месяцев из двенадцати). Однако в апреле 2021 года превышение составило рекордные 41%.

Аналитики Wood Mackenzie отмечают, что китайский импорт не показывает признаков замедления и в мае он снова может превысить 7 млн тонн, посчитали они на основе данных систем отслеживания морских судов. В 2021 году Китай увеличит потребление СПГ на 11 млн тонн (с 70 млн тонн в 2020г), обеспечив более половины роста всего мирового рынка СПГ (18 млн тонн), прогнозируют в консалтинговой компании.

Экономика Китая увеличивает потребление электроэнергии, восстанавливаясь после пандемии. При этом увеличивается производство электроэнергии из газа - за первые 4 месяца 2021 года оно увеличилось на 14%. Одновременно сократилась выработка гидроэлектростанций из-за меньшего количества осадков, а также вклада солнечной энергетики, отмечают в WoodMac.

Пятипроцентный рост поставок СПГ в Китай в апреле по отношению к марту был обеспечен главным образом увеличением импорта СПГ из США (в 2,2 раза), а также Индонезии, Малайзии и Омана.