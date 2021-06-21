В Киевской области за воскресенье утонули три человека, из них 1 ребенок, еще один спасенный ребенок умер в карете "скорой"

Вблизи с.Лебедевка (Киевская обл.) утонули два человека, один из которых ребенок, еще один ребенок умер позже в карете скорой помощи. Еще один человек утонул в Фастовском р-не, сообщили в пресс-службе ГСЧС.

"20 июня в ГСЧС поступила информация, что во время отдыха на Киевском водохранилище возле с.Лебедевка Вышгородского района исчезли 2 человека (предварительно утонули, из них 1 ребенок 2011 г.р.) и 1 ребенок (2017 г.р.) спасен местным населением, но после проведенных реанимационных мероприятий умер в карете СМП", – говорится в сообщении на сайте ведомства в воскресенье вечером.

К поисковым работам от ДСНС привлечено 11 человек (из них 6 водолазов) и 3 ед. техники (из них 1 лодка).

В этот же день в 19:00 в ГСЧС поступила информация, что на р.Каменка вблизи с.Трилесы Фастовского района утонул еще один человек. На лодке находилось 8 человек, из них 7 человек самостоятельно добрались до берега.