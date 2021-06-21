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03:48 21.06.2021

Посол России в США приступил к исполнению своих обязанностей

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Посол России в США приступил к исполнению своих обязанностей

Посол России в США Анатолий Антонов прибыл в Вашингтон и приступил к своим обязанностям, сообщается твиттер посольства РФ в США.

"20 июня Посол Российской Федерации в США А.И.Антонов вернулся в Вашингтон и приступил к исполнению своих обязанностей", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Антонов в воскресенье прибыл в Нью-Йорк, в скором времени прибудет в Вашингтон.

21 марта Антонов уехал из Вашингтона в Москву для консультаций. Месяц спустя по рекомендации российской стороны Москву покинул посол США в РФ Джон Салливан.

16 июня в Женеве состоялась встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Джозефа Байдена.

После саммита РФ - США замглавы МИД РФ Сергей Рябков сообщил, что посол РФ в США Анатолий Антонов вернётся в Вашингтон до конца этого месяца. 17 июня представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Антонов уже на следующей неделе приступит к работе в Вашингтоне.

Посол США в России Джон Салливан также готовится к скорому возвращению в Москву. "После важного саммита (США - РФ) я с нетерпением жду возможности скоро вернуться в Москву, чтобы возглавить сильную команду посольства США в России. Мы выполняем политические директивы президента США Байдена, изложенные в Женеве, по таким темам, как стратегическая стабильность, права человека, стабильные и предсказуемые отношения с Россией", - говорится в распространенном 19 июня заявлении Салливана.

Теги: #сша #посол #россия
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