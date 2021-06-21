Три политические силы проходят в новый парламент Армении

По предварительным данным ЦИК Армении, в новый парламент республики по итогам досрочных выборов проходят три политические силы.

Проходной барьер для партийных блоков составляет 7%, для партий - 5%.

Партия и.о. премьер-министра Армении Никола Пашиняна "Гражданский договор" лидирует на досрочных выборах в парламент после подсчета голосов с 607 (30,2%) из 2008 избирательных участков.

По данным ЦИК Армении, по подсчетам 235 тыс. 144 голосов (18% избирателей), партия Пашиняна набирает 58,52%, блок экс-президента Армении Роберта Кочаряна "Армения" - 18,56%.

Сформированный вокруг партии экс-президента Армении Сержа Саргсяна блок "Честь имею" набрал 5,38%.

Возглавляемая одним из крупнейших армянских предпринимателей Гагиком Царукяном партия "Процветающая Армения" набирает 5,04% голосов.