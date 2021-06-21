События

02:35 21.06.2021

Три политические силы проходят в новый парламент Армении

1 мин читать
Три политические силы проходят в новый парламент Армении

По предварительным данным ЦИК Армении, в новый парламент республики по итогам досрочных выборов проходят три политические силы.

Проходной барьер для партийных блоков составляет 7%, для партий - 5%.

Партия и.о. премьер-министра Армении Никола Пашиняна "Гражданский договор" лидирует на досрочных выборах в парламент после подсчета голосов с 607 (30,2%) из 2008 избирательных участков.

По данным ЦИК Армении, по подсчетам 235 тыс. 144 голосов (18% избирателей), партия Пашиняна набирает 58,52%, блок экс-президента Армении Роберта Кочаряна "Армения" - 18,56%.

Сформированный вокруг партии экс-президента Армении Сержа Саргсяна блок "Честь имею" набрал 5,38%.

Возглавляемая одним из крупнейших армянских предпринимателей Гагиком Царукяном партия "Процветающая Армения" набирает 5,04% голосов.

Теги: #данные #армения #выборы #парламент
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

22:29 20.06.2021
Партия Пашиняна с 58,4% голосов лидирует на парламентских выборах в Армении, блок Кочаряна набирает 22,1%

Партия Пашиняна с 58,4% голосов лидирует на парламентских выборах в Армении, блок Кочаряна набирает 22,1%

19:13 20.06.2021
В Армении завершились парламентские выборы

В Армении завершились парламентские выборы

15:31 20.06.2021
На парламентских выборах в Армении зафиксировано 64 правонарушения

На парламентских выборах в Армении зафиксировано 64 правонарушения

10:58 20.06.2021
Полиция Армении выясняет обстоятельства обстрела автомобиля главы одного из предвыборных блоков

Полиция Армении выясняет обстоятельства обстрела автомобиля главы одного из предвыборных блоков

00:17 20.06.2021
В Армении состоятся внеочередные парламентские выборы

В Армении состоятся внеочередные парламентские выборы

16:33 19.06.2021
Ибрахим Раиси победил на выборах президента Ирана - результаты голосования

Ибрахим Раиси победил на выборах президента Ирана - результаты голосования

10:18 19.06.2021
Раиси уверенно лидирует на выборах президента Ирана, его поздравили с победой все соперники

Раиси уверенно лидирует на выборах президента Ирана, его поздравили с победой все соперники

16:37 18.06.2021
В Раде разрабатывают законопроект о критериях безопасности проведения выборов на Донбассе - Корниенко

В Раде разрабатывают законопроект о критериях безопасности проведения выборов на Донбассе - Корниенко

19:01 17.06.2021
Президентские выборы в Иране не повлияют на переговоры по ядерной сделке, считает глава МАГАТЭ

Президентские выборы в Иране не повлияют на переговоры по ядерной сделке, считает глава МАГАТЭ

09:24 15.06.2021
ЦИК предлагает сократить количество избирательных округов в Украине

ЦИК предлагает сократить количество избирательных округов в Украине

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

С начала суток воскресенья российские наемники на Донбассе дважды нарушили режим тишины

В Киеве из-за жары вводят ограничения на въезд большегрузного транспорта

В Украине за сутки зафиксированы 479 новых случаев инфицирования Covid-19, выздоровели 755 человек

Доклад ООН по правам человека в Крыму фиксирует пытки и преследования

Российские наемники на Донбассе с нарушениями разместили танки в оккупированном поселке – штаб ООС

ПОСЛЕДНЕЕ

Число зараженных коронавирусом детей в "Артеке" увеличилось до 12

В результате ливня на Буковине частично подтоплены 30 жилых домов и домохозяйств

На Днепре в Черкасской области спасли женщину с ребенком, матрас с которыми унесло от берега

Число пострадавших от стихии в Ялте достигло 43, шестеро госпитализированы

Вселенский патриарх Варфоломей во время встречи с Порошенко: радостно видеть, как развивается ПЦУ, я с воодушевлением жду визита в Украину в августе

США готовят дополнительные санкции по делу Навального - Белый дом

С начала суток воскресенья российские наемники на Донбассе дважды нарушили режим тишины

В аэропорту "Борисполь" разоблачили иностранца, пытавшегося перевезти через границу бриллиантов на 1 млн грн

Астронавты на МКС вышли в открытый космос для монтажа новых солнечных панелей

Талибы заявили о готовности к мирному решению конфликта в Афганистане при условии построения "исламской системы"

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА