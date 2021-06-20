События

23:45 20.06.2021

На Днепре в Черкасской области спасли женщину с ребенком, матрас с которыми унесло от берега

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На Днепре в Черкасской области спасли женщину с ребенком, матрас с которыми унесло от берега

На Днепре в Каневском районе (Черкасской обл.) спасатели спасли женщину с ребенком, которых унесло на надувном матрасе от берега, сообщили в ГСЧС.

"20 июня в 14:30 на пункт связи 10-й государственной пожарно-спасательной части поступило сообщение о том, что на реке Днепр, недалеко базы отдыха "Купава Каневская" на Каневщине, на расстоянии около 1,5 км от берега находятся на надувном матрасе женщина с ребенком. Каневские спасатели на моторной лодке прибыли на место происшествия и доставили пострадавших на берег", – сказано в сообщении на сайте ведомства в воскресенье.

Спасатели отметили, что в результате происшествия никто не пострадал.

Теги: #спасение #водоем #черкасская
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