События

20:42 20.06.2021

Число пострадавших от стихии в Ялте достигло 43, шестеро госпитализированы

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Число пострадавших от стихии в Ялте достигло 43, шестеро госпитализированы

Помощь медиков понадобилась 43 пострадавшим из-за подтопления Ялты сильным ливнем, сообщили местные власти.

"Обратились за медицинской помощью 43 человека, из них шесть на стационарном лечении", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось об одном погибшем, 40 травмированных и двоих пропавших без вести - женщине и мужчине.

Циклон обрушился на Крым в четверг, власти ввели режим ЧС. Сначала двухмесячная норма осадков выпала на востоке полуострова, на следующий день - трехмесячная на южном берегу. Подтопило 426 придомовых территорий, спасатели эвакуировали почти 1,8 тыс. человек, были перебои с энерго-, газо- и водоснабжением. Больше всего пострадали Керчь и Ялта.

Теги: #стихия #пострадавшие #ялта
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