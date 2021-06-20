Число пострадавших от стихии в Ялте достигло 43, шестеро госпитализированы

Помощь медиков понадобилась 43 пострадавшим из-за подтопления Ялты сильным ливнем, сообщили местные власти.

"Обратились за медицинской помощью 43 человека, из них шесть на стационарном лечении", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось об одном погибшем, 40 травмированных и двоих пропавших без вести - женщине и мужчине.

Циклон обрушился на Крым в четверг, власти ввели режим ЧС. Сначала двухмесячная норма осадков выпала на востоке полуострова, на следующий день - трехмесячная на южном берегу. Подтопило 426 придомовых территорий, спасатели эвакуировали почти 1,8 тыс. человек, были перебои с энерго-, газо- и водоснабжением. Больше всего пострадали Керчь и Ялта.