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19:35 20.06.2021

Вселенский патриарх Варфоломей во время встречи с Порошенко: радостно видеть, как развивается ПЦУ, я с воодушевлением жду визита в Украину в августе

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Вселенский патриарх Варфоломей во время встречи с Порошенко: радостно видеть, как развивается ПЦУ, я с воодушевлением жду визита в Украину в августе

Пятый президент, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко встретился в Турции с Вселенским патриархом Варфоломеем.

"Я поблагодарил Его Святейшество за большую веру в Бога, большую веру в Украину и за большую любовь к Украине", - цитирует Порошенко пресс-служба политсилы на сайте партии в воскресенье вечером.

Порошенко также принял участие в Божественной литургии по случаю Дня Святой Троицы в Патриаршем Храме Святого Георгия. Литургию возглавил Вселенский патриарх Варфоломей.

"Мы счастливы приветствовать достопочтенного господина сегодня и вместе вознести молитвы в нашем соборе. Как вы определенно знаете, сейчас большой православный праздник Троица, это пятьдесят дней после Пасхи. И это было удовольствием - вспоминать, как совместными усилиями предоставили автокефалию Православной Церкви Украины. И это очень радует - видеть, как новая Церковь развивается, имеет прогресс", - сказал Вселенский патриарх.

Он подтвердил, что в августе планирует посетить Украину. "Мы благодарим Господа, я с воодушевлением жду визита в Украину в августе, чтобы отпраздновать вместе с украинцами тридцатую годовщину Независимости Украины. Поэтому мы будем иметь удовольствие и счастье быть снова на святой украинской земле, ставшей христианской благодаря усилиям и миссионерской работе материнской Константинопольской православной церкви", - отметил Варфоломей.

"Я посылаю свое благословение и приветствие всем людям в Украине, всем без исключения украинцам, не разделяя их никоим образом. Пусть Господь благословит Украину и украинцев", - пожелал Вселенский патриарх.

Глава Западной епархии Украинской Православной церкви в США Архиепископ Даниил (Зелинский), который тоже принял участие в Литургии, поздравил украинцев с Днем Святой Троицы.

"Во время этой литургии объединилась в действительности целая Вселенская Православная Церковь, принимая различные языки и молясь перед Престолом Всевышнего за народ Украины также здесь, в Патриаршем соборе", - сказал Архиепископ Даниил. Он отметил чрезвычайно важную роль Порошенко в получении Томоса об автокефалии Православной церкви Украины.

"Вклад Петра Алексеевича есть неоценимым, потому что именно он был той движущей силой, когда украинский народ веками пытался восстановить историческую справедливость, чтобы иметь свою метрополию, восстановить свою метрополию и автокефалию Украинской православной церкви. Петр Алексеевич, будучи президентом Украины, имел возможность коснуться не только духовной жизни украинского народа, а также и общественного аспекта - кем мы как нация. Поэтому мы получили свою духовную независимость, когда Вселенский патриарх вручил Томос митрополиту Епифанию Киевскому и всея Украины в присутствии пятого президента Украины", - напомнил Архиепископ Даниил.

Теги: #порошенко #варфоломей #пцу #визит
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