США готовят дополнительные санкции по делу Навального - Белый дом

Администрация США разрабатывает дополнительный пакет санкций против России в связи с делом оппозиционера Алексея Навального, заявил в воскресенье советник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан.

"Мы готовим еще один пакет санкций для применения в данном случае", - сказал он в интервью CNN.

Салливан пояснил, что Вашингтон введет эти новые санкции, когда "убедится, что бьет по нужным целям".

"С самого начала мы показывали, что не будем сдерживаться, когда необходимо реагировать на вредоносную деятельность России, будь то хакерская атака на SolarWinds, вмешательство в выборы или дело Навального", - добавил он.

2 марта этого года Евросоюз и США ввели санкции в отношении РФ из-за инцидента с оппозиционером Алексеем Навальным.

США затем обнародовали новый пакет санкций в отношении России, который, в частности, включает высылку 10 российских дипломатов из посольства в Вашингтоне и запрет американским финансовым институтам на участие в первичных размещениях госдолга РФ, номинированного в рублях. Москва ввела ответные меры - зеркально ответила на высылку дипломатов и приняла ряд мер, затрагивающих деятельность американской дипмиссии в РФ.