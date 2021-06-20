События

18:18 20.06.2021

США готовят дополнительные санкции по делу Навального - Белый дом

1 мин читать
США готовят дополнительные санкции по делу Навального - Белый дом

Администрация США разрабатывает дополнительный пакет санкций против России в связи с делом оппозиционера Алексея Навального, заявил в воскресенье советник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан.

"Мы готовим еще один пакет санкций для применения в данном случае", - сказал он в интервью CNN.

Салливан пояснил, что Вашингтон введет эти новые санкции, когда "убедится, что бьет по нужным целям".

"С самого начала мы показывали, что не будем сдерживаться, когда необходимо реагировать на вредоносную деятельность России, будь то хакерская атака на SolarWinds, вмешательство в выборы или дело Навального", - добавил он.

2 марта этого года Евросоюз и США ввели санкции в отношении РФ из-за инцидента с оппозиционером Алексеем Навальным.

США затем обнародовали новый пакет санкций в отношении России, который, в частности, включает высылку 10 российских дипломатов из посольства в Вашингтоне и запрет американским финансовым институтам на участие в первичных размещениях госдолга РФ, номинированного в рублях. Москва ввела ответные меры - зеркально ответила на высылку дипломатов и приняла ряд мер, затрагивающих деятельность американской дипмиссии в РФ.

Теги: #сша #россия #санкции
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

05:56 20.06.2021
Астронавты на МКС выйдут в открытый космос для монтажа новых солнечных панелей

Астронавты на МКС выйдут в открытый космос для монтажа новых солнечных панелей

12:35 19.06.2021
Таран о фейках о "замораживании" помощи США Украине: Россия ведет войну против нас на всех фронтах, в том числе информационном

Таран о фейках о "замораживании" помощи США Украине: Россия ведет войну против нас на всех фронтах, в том числе информационном

10:09 19.06.2021
Белый дом опроверг информацию о том, что США приостановили выделение военной помощи Украине

Белый дом опроверг информацию о том, что США приостановили выделение военной помощи Украине

03:42 19.06.2021
Белый дом подтвердил поддержку Киева и готовность выделения дополнительной помощи

Белый дом подтвердил поддержку Киева и готовность выделения дополнительной помощи

21:13 18.06.2021
США приостановили поставки военной помощи Украине, включая летальные вооружения, на сумму до $100 млн – Politico

США приостановили поставки военной помощи Украине, включая летальные вооружения, на сумму до $100 млн – Politico

20:55 18.06.2021
Санкции против Фирташа еще эфемерные, а решение о списаний долгов его газзбутов - реальное – депутат Совсун

Санкции против Фирташа еще эфемерные, а решение о списаний долгов его газзбутов - реальное – депутат Совсун

20:14 18.06.2021
СНБО ввел санкции ещё против 12 т.н. "криминальных авторитетов" – Зеленский

СНБО ввел санкции ещё против 12 т.н. "криминальных авторитетов" – Зеленский

20:13 18.06.2021
СНБО решил продлить введенные в 2018г санкции против примерно 1,75 тыс. физлиц и 0,77 тыс. юрлиц – секретарь Данилов

СНБО решил продлить введенные в 2018г санкции против примерно 1,75 тыс. физлиц и 0,77 тыс. юрлиц – секретарь Данилов

20:05 18.06.2021
США хотят договориться с Тегераном по ядерному соглашению до инаугурации нового президента Ирана - СМИ

США хотят договориться с Тегераном по ядерному соглашению до инаугурации нового президента Ирана - СМИ

19:54 18.06.2021
СНБО ввел санкции против российских бизнесменов Чемезова и Шелкова - Зеленский

СНБО ввел санкции против российских бизнесменов Чемезова и Шелкова - Зеленский

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

С начала суток воскресенья российские наемники на Донбассе дважды нарушили режим тишины

В Киеве из-за жары вводят ограничения на въезд большегрузного транспорта

В Украине за сутки зафиксированы 479 новых случаев инфицирования Covid-19, выздоровели 755 человек

Доклад ООН по правам человека в Крыму фиксирует пытки и преследования

Российские наемники на Донбассе с нарушениями разместили танки в оккупированном поселке – штаб ООС

ПОСЛЕДНЕЕ

Вселенский патриарх Варфоломей во время встречи с Порошенко: радостно видеть, как развивается ПЦУ, я с воодушевлением жду визита в Украину в августе

В Армении завершились парламентские выборы

С начала суток воскресенья российские наемники на Донбассе дважды нарушили режим тишины

В аэропорту "Борисполь" разоблачили иностранца, пытавшегося перевезти через границу бриллиантов на 1 млн грн

Астронавты на МКС вышли в открытый космос для монтажа новых солнечных панелей

На парламентских выборах в Армении зафиксировано 64 правонарушения

Талибы заявили о готовности к мирному решению конфликта в Афганистане при условии построения "исламской системы"

Зеленский поздравил украинских медиков с профессиональным праздником

В Киеве из-за жары вводят ограничения на въезд большегрузного транспорта

ВМС ВСУ провели в Черном море тактические учения с боевыми упражнениями

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА