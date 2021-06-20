С начала суток воскресенья российские наемники на Донбассе дважды нарушили режим тишины

С начала суток воскресенья, 20 июня, российские наемники на Донбассе дважды открывали огонь по украинским позициям, без потерь, сообщили в пресс-центре штаба ООС.

"В течение суток, 20 июня, зафиксировано 2 таких нарушения", – сказано в вечерней сводке на странице штаба в Фейсбук в воскресенье.

В частности, в районе населенного пункта Старогнатовка противник совершил обстрел в сторону позиций украинских военных из стрелкового оружия.

На Луганщине зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата с пересечением линии разграничения. БПЛА противника вовремя подавлен средствами РЭБ.

"Боевых потерь среди наших защитников нет", – добавили в штабе.