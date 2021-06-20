Зеленский поздравил украинских медиков с профессиональным праздником

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинских врачей и медицинских работников с их профессиональным праздником, призвав украинцев поблагодарить медиков за спасение человеческих жизней.

"Длинные выходные - почти как маленький отпуск. Сегодня отмечается праздник Троицы, добавляется еще один выходной в понедельник. Времени достаточно, чтобы пообщаться с родными и друзьями. Времени достаточно, чтобы попутешествовать по Украине. Времени достаточно, чтобы просто хорошо отдохнуть. А также более чем достаточно, чтобы поблагодарить тех, кто действительно обеспечивает нам это время. Кто заботится о нашем здоровье и умеет вернуть наши силы. Поблагодарить наших настоящих героев, которые уже умеют сдерживать пандемию и делают все возможное и невозможное 7 дней в неделю и 24 часа в сутки, чтобы украинцы могли нормально жить, хорошо работать и еще лучше отдыхать", - написал Зеленский в своем Телеграмм-канале в воскресенье.

По его словам, именно к медикам украинцы должны испытывать наибольшую благодарность, особенно в их "профессиональный праздник, который в этом году очень символично совпал с Троицей".

"Уверен, что большинству из нас есть кому в этот день сказать теплые слова - своему врачу или просто тем, кто когда-то помог. Обязательно найдите время и для этого. Даже если у вас нет сейчас их контактов, сделайте это хотя бы мысленно. Ибо где бы еще мы взяли это время, если бы не они?" - добавил глава государства.