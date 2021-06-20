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12:46 20.06.2021

В Киеве из-за жары вводят ограничения на въезд большегрузного транспорта

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В Киеве из-за жары вводят ограничения на въезд большегрузного транспорта

В связи с высокой температурой воздуха в Киеве с 14:00 20 июня вводят ограничение на въезд большегрузного транспорта, сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

"В Киеве с 14:00 20 июня ограничивают въезд для большегрузного автотранспорта в город в связи с жарой... В частности, из-за превышения дневной температуры воздуха свыше 28°С ограничивается въезд большегрузного автотранспорта весом свыше 24 тонн и нагрузкой на ось более 7 тонн", - говорится в сообщении.

Оперативный контроль за соблюдением водителями большегрузных транспортных средств ограничения движения улично-дорожной сетью столицы осуществляет патрульная полиция.

Теги: #киев #грузовики #ограничения #транспорт
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