Полиция Армении выясняет обстоятельства обстрела автомобиля главы одного из предвыборных блоков

Руководитель предвыборного блока "Блок демократов "Ширинян-Бабаджанян" Арман Бабаджанян заявил об обстреле своего автомобиля.

Он также опубликовал фотографии с простреленным лобовым стеклом автомобиля.

В пресс-службе полиции Армении "Интерфаксу" (Interfax.ru) сообщили, что утром в воскресенье по автомобилю Бабаджаняна марки "Тойота" был произведен выстрел из огнестрельного оружия пока неустановленного типа.

"На место выехала оперативная группа полиции. Предпринимаются меры для выяснения обстоятельств инцидента. Ведется следствие", - отметили в полиции.

Бабаджанян является депутатом действующего парламента Армении, он - противник Кочаряна, во время его правления (1998-2008 гг.) отбывал наказание за уклонение от обязательной воинской службы.

Блок Бабаджаняна выступает за смену внешнеполитического курса Армении в сторону Запада.