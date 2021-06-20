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10:55 20.06.2021

Зеленский поздравил украинцев с Троицей

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Зеленский поздравил украинцев с Троицей

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинцев с православным праздником Троицей, сообщила пресс-служба президента.

"Дорогие украинцы! Сердечно поздравляю вас с Днем Святой Троицы. Пусть ваши дома наполняются добром и благодатью. Желаю вам крепкого здоровья, счастья и исполнения желаний", - говорится в поздравлении.

Зеленский отметил, что в этот день чувствуется большой духовный подъем. "Набираемся энергии и силы, наслаждаемся ароматом разнотравья и теплым дружеским общением", - сказано в поздравлении.

Теги: #зеленский #украина #поздравление #троица
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