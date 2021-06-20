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10:30 20.06.2021

В Украине от COVID-19 за сутки вакцинированы 25603 человека

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В Украине от COVID-19 за сутки вакцинированы 25603 человека

За минувшие сутки, 19 июня, в Украине от коронавирусной инфекции вакцинированы 25 603 человек, сообщает Министерство здравоохранения Украины.

Одну дозу получили 21 616 человек, полностью иммунизированы 3 987 человек.

В течение суток работали 214 мобильных бригад и 362 пункта вакцинации.

По состоянию на 19 июня 2021 года в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 715 211 человек.

С начала прививочной кампании привито 1 722 327 человек, из них получили 1 дозу – 1 722 325 человек полностью иммунизированы и получили 2 дозы - 359 777 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 2 082 102 прививки.

Теги: #вакцинация #украина #коронавирус
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