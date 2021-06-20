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10:07 20.06.2021

В Австралии начались клинические испытания нового типа вакцины против COVID-19

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В Австралии начались клинические испытания нового типа вакцины против COVID-19

В Австралии начались клинические испытания нового типа вакцины против COVID-19, которая будет вводиться в организм с помощью назального спрея, передает "Голос Америки".

"Исследователи в Австралии начинают клинические испытания нового типа вакцины COVID-19 - назального спрея. Ученые из Nucleus Network в Брисбене считают, что лечение может быть более эффективным против вируса, чем препараты AstraZeneca и Pfizer, и что оно позволит сделать прививки пациентам, которые боятся игл", – говорится в сообщении.

Как отмечается, программа вакцинации в Австралии проходила медленными темпами по сравнению с другими странами. Были проблемы с поставками, недостатки планирования со стороны правительства и, при относительно низком уровне случаев заболевания коронавирусом в стране, самоуспокоенность и нерешительность в обществе.

Медицинский директор исследовательской организации Nucleus Network доктор Пол Гриффин, сказал, что этот препарат нацелен на снижение риска заражения, тогда как другие лекарства в основном защищают от развития тяжелых симптомов COVID-19.

"Основное преимущество заключается в том, что когда мы вводим вакцину тем же путем, через который попадает патоген или вирус, то, надеюсь, ответ будет более эффективным и фактически предотвратит проникновение вируса", - сказал Гриффин.

Он предположил, что количество заражений COVID-19 среди граждан могут значительно уменьшиться.

Австралийские исследователи отмечают, что вакцина в виде назального спрея будет доступна через 1-2 года.

Теги: #коронавирус #вакцина #австралия #испытания
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