Германия направит экспертов в мирные миссии по миру для решения конфликтов и предотвращения кризисов

Германия направит гражданских экспертов в мирные миссии по всему миру для решения конфликтов и предотвращения кризисов и способствованию миру, сообщила пресс-служба посольства ФРГ в Киеве.

"Помощь через передачу знаний: Германия направляет большое количество гражданских экспертов в мирные миссии по всему миру через Центр международных миротворческих операций (Zentrum für Internationale Friedenseinsätze). Они поддерживают местных акторов в постоянном разрешении конфликтов и предотвращении кризисов", - говорится в сообщении.

В частности, эксперты поддерживают укрепление демократических структур, контролируют режим прекращения огня или поддерживают развитие сектора безопасности.