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09:41 20.06.2021

Число заражений COVID-19 в мире превысило 178 млн

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Число заражений COVID-19 в мире превысило 178 млн

Число зарегистрированных заражений коронавирусом COVID-19 в мире на утро воскресенья составило 178 млн 169 тыс. 980, сообщил американский университет Джонса Хопкинса.

С начала распространения вируса число жертв связанных с COVID-19 заболеваний достигло 3 млн 859 тыс. 178 человек.

В число стран с более чем 15 млн случаев заражения COVID-19 входят США, Индия и Бразилия.

Лидером по числу заразившихся и скончавшихся остаются США, где выявлено суммарно 33 млн 538 тыс. 995 инфицированных COVID-19, а число скончавшихся выросло до 601 тыс. 741.

Второе место по числу заразившихся занимает Индия, где количество подтвержденных случаев COVID-19 достигло 29 млн 864 тыс. 33, а общее число умерших от последствий заражения вирусом в стране составило 386 тыс. 281.

На третьей позиции в мире по числу инфицированных находится Бразилия, где за время пандемии зарегистрировано 17 млн 883 тыс. 750 заболевших, умерло 500 тыс. 800 человек.

По данным портала Worldometer, который специализируется на статистике по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты составил на утро воскресенья 497,2. В США на 1 млн жителей скончались 1 тыс. 854 человек, Индии - 278, Бразилии - 2 тыс. 340.

Теги: #статистика #коронавирус #мир
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