События

08:15 20.06.2021

За минувшие сутки российские наемники 7 раз нарушили режим тишины на Донбассе, пулевое ранение получил местный житель

2 мин читать
За минувшие сутки российские наемники 7 раз нарушили режим тишины на Донбассе, пулевое ранение получил местный житель

За минувшие сутки на Донбассе зафиксировано 7 обстрелов со стороны российских наемников по украинским позициям, украинские военнослужащие не пострадали, но пулевое ранение вследствие вражеских обстрелов получил местный житель, сообщили в штабе ООС.

"За прошедшие сутки, 19 июня, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 7 нарушений режима прекращения огня. Боевых потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет. Вследствие вражеского обстрела пулевое ранение получил местный житель 1989 года рождения", - сказано в сообщении на странице штаба в Фейсбук в воскресенье утром.

Украинские военнослужащие оказали пострадавшему необходимую медицинскую помощь и доставили в госпиталь.

Так, возле Луганского враг вел огонь из станковых противотанковых, автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов. Неподалеку Авдеевки открывали огонь из подствольных гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. В районе Новотошковского российские наемники обстреливали позиции украинских защитников из гранатометов различных систем и стрелкового оружия. Наряду с Водяным, что на Приазовье, противник вел огонь из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия. Также из крупнокалиберных пулеметов был обстрелян н.п. Авдеевка.

У н.п. Зайцево и Желтый зафиксированы пролеты вражеских беспилотных летательных аппаратов противника типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения. БПЛА были вовремя подавлены средствами РЭБ.

"По состоянию на 7:00 утра, 20 июня, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано. Обо всех фактах нарушений со стороны российско-оккупационных войск Украинская сторона СЦКК сообщила представителям Миссии ОБСЕ, применив координационный механизм", - подытожили в штабе.

Теги: #оос #сводка #украина
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

09:04 20.06.2021
Рада намерена в ближайшее время рассмотреть законопроект о деолигархизации

Рада намерена в ближайшее время рассмотреть законопроект о деолигархизации

08:51 20.06.2021
Таран поздравил военных медиков с профессиональным праздником

Таран поздравил военных медиков с профессиональным праздником

08:22 20.06.2021
В Украине за сутки зафиксированы 479 новых случаев инфицирования Covid-19, выздоровели 755 человек

В Украине за сутки зафиксированы 479 новых случаев инфицирования Covid-19, выздоровели 755 человек

07:17 20.06.2021
В Харькове правоохранители разоблачили незаконный валютный конвертационный центр

В Харькове правоохранители разоблачили незаконный валютный конвертационный центр

04:44 20.06.2021
Донецкие пограничники изъяли 185 тыс. пачек и 25 тыс. сигарет без марок акцизного налога, сумма которых 9,7 млн грн

Донецкие пограничники изъяли 185 тыс. пачек и 25 тыс. сигарет без марок акцизного налога, сумма которых 9,7 млн грн

03:57 20.06.2021
Правоохранители задержали убийцу, подозреваемого в грабежах ювелирных магазинов

Правоохранители задержали убийцу, подозреваемого в грабежах ювелирных магазинов

02:27 20.06.2021
Правоохранители снова задержали ранее арестовываемого криминального авторитета по прозвищу "Дед"

Правоохранители снова задержали ранее арестовываемого криминального авторитета по прозвищу "Дед"

00:57 20.06.2021
Альтернативы Минскому формату нет, необходимо работать в пределах имеющихся возможностей, считает Разумков

Альтернативы Минскому формату нет, необходимо работать в пределах имеющихся возможностей, считает Разумков

22:44 19.06.2021
Доклад ООН по правам человека в Крыму фиксирует пытки и преследования

Доклад ООН по правам человека в Крыму фиксирует пытки и преследования

21:34 19.06.2021
Разумков: в ближайший год Украина не сможет стать членом НАТО

Разумков: в ближайший год Украина не сможет стать членом НАТО

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В Украине за сутки зафиксированы 479 новых случаев инфицирования Covid-19, выздоровели 755 человек

Доклад ООН по правам человека в Крыму фиксирует пытки и преследования

Российские наемники на Донбассе с нарушениями разместили танки в оккупированном поселке – штаб ООС

Движение до аэропорта "Борисполь" ограничат на два месяца из-за ремонта трассы

Против Шария открыты уголовные дела по фактам отмывания доходов и махинаций с финансированием партии – Гончаренко

ПОСЛЕДНЕЕ

Первый терминал аэропорта Дубая возобновит работу после 15 месяцев закрытия из-за COVID-19

Астронавты на МКС выйдут в открытый космос для монтажа новых солнечных панелей

В Армении состоятся внеочередные парламентские выборы

Германия обыграла Португалию в матче Евро-2020

На автодороге Киев-Чоп на Львовщине заблокировано движение для грузового транспорта из-за ДТП

Российские наемники на Донбассе трижды нарушили режим тишины – штаб ООС

Киев планирует ввести ряд цифровых сервисов для эффективного городского управления и комфорта киевлян – Кличко на iForum

Дугарь посетила Офис президента для встречи на площадке Совета по обеспечению прав лиц, принимавших участие в защите Украины - Подоляк

Ибрахим Раиси победил на выборах президента Ирана - результаты голосования

Греция обновила условия въезда для туристов - СМИ

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА