За минувшие сутки российские наемники 7 раз нарушили режим тишины на Донбассе, пулевое ранение получил местный житель

За минувшие сутки на Донбассе зафиксировано 7 обстрелов со стороны российских наемников по украинским позициям, украинские военнослужащие не пострадали, но пулевое ранение вследствие вражеских обстрелов получил местный житель, сообщили в штабе ООС.

"За прошедшие сутки, 19 июня, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 7 нарушений режима прекращения огня. Боевых потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет. Вследствие вражеского обстрела пулевое ранение получил местный житель 1989 года рождения", - сказано в сообщении на странице штаба в Фейсбук в воскресенье утром.

Украинские военнослужащие оказали пострадавшему необходимую медицинскую помощь и доставили в госпиталь.

Так, возле Луганского враг вел огонь из станковых противотанковых, автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов. Неподалеку Авдеевки открывали огонь из подствольных гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. В районе Новотошковского российские наемники обстреливали позиции украинских защитников из гранатометов различных систем и стрелкового оружия. Наряду с Водяным, что на Приазовье, противник вел огонь из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия. Также из крупнокалиберных пулеметов был обстрелян н.п. Авдеевка.

У н.п. Зайцево и Желтый зафиксированы пролеты вражеских беспилотных летательных аппаратов противника типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения. БПЛА были вовремя подавлены средствами РЭБ.

"По состоянию на 7:00 утра, 20 июня, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано. Обо всех фактах нарушений со стороны российско-оккупационных войск Украинская сторона СЦКК сообщила представителям Миссии ОБСЕ, применив координационный механизм", - подытожили в штабе.