События

07:17 20.06.2021

В Харькове правоохранители разоблачили незаконный валютный конвертационный центр

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В Харьковской области разоблачена преступная группировка, которая занималась конвертацией виртуальных средств, сообщила пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

"Деятельность незаконного валютного конвертационного центра разоблачили правоохранители в Харьковской области. Сумма незаконных сделок достигает 100 млн. грн", - говорится в сообщении.

Как сообщается, злоумышленники выстроили незаконную схему получения наличных денег гражданами на временно оккупированных территориях Украины. Дельцы использовали для незаконных денежных операций банковские карточки, оформленные на подставных лиц - жителей временно оккупированной территории. Фигуранты проконвертировали денежные активы на сумму более 100 млн грн, по которым фактические обстоятельства свидетельствуют об их получении преступным путем.

Правоохранители провели 11 обысков в офисных и жилых помещениях, транспортных средствах лиц, причастных к организации сделок. По результатам следственных действий обнаружено и изъято наличные средства в национальной и иностранных валютах на сумму более 1 млн грн, а также 40 банковских карточек, компьютерную технику, мобильные терминалы, документы и сведения, подтверждающие преступную деятельность.

Отмечается, что правонарушители нанесли ущерб государственному бюджету в сумме около 13 млн грн.

В настоящее время проводятся мероприятия по разоблачению полного механизма осуществления противоправной деятельности.

 

Теги: #валютный #харьков #разоблачение #украина #центр
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