События

04:44 20.06.2021

Донецкие пограничники изъяли 185 тыс. пачек и 25 тыс. сигарет без марок акцизного налога, сумма которых 9,7 млн грн

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Пограничники Донецкого пограничного отряда изъяли 185 тыс. пачек и 25 тыс. сигарет без марок акцизного налога, сумма оценки которых составляет 9,7 млн грн, сообщила пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

"Правоохранители изъяли более 185 тыс. пачек и 25 тыс. сигарет россыпью неизвестного происхождения без марок акцизного налога установленного образца. Сумма оценки составляет более 9,7 млн грн. Но убытки, которые могли воры нанести государству своим незаконным промыслом, могли превысить сотню миллионов гривен", - говорится в сообщении.

Пограничники установили 5 групп злоумышленников, которые совершали незаконные сделки с табачными изделиями, и раскрыли 5 сетей сбыта контрафактного табака.

Отмечается, что правоохранители в течение 2 месяцев проводили обыски в складских помещениях и местах сбыта сигарет в Мариуполе, Волновахе и Курахово.

Мероприятия по установлению полного круга правонарушителей и пресечению деятельности преступных цепей продолжаются.

Теги: #госпогранслужба #украина #контрафакт #изъятие
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