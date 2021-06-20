Правоохранители задержали убийцу, подозреваемого в грабежах ювелирных магазинов, ему готовят подозрение в совершении преступления и избрания меры пресечения, сообщила пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

"В 7:00 19 июня в дежурную часть Деснянского УП ГУНП в Киеве поступило сообщение от женщины, которая находилась в состоянии опьянения, об убийстве в квартире по ул. М.Цветаевой ее мужем знакомого на почве ревности", - говорится в сообщении.

В ходе осмотра места происшествия полицейские обнаружили в квартире завернутый в ковер труп мужчины с огнестрельными ранениями. При этом подозреваемый пытался скрыться с места происшествия, но был задержан.

Полицейские установили личность задержанного. Им оказался переселенец из Луганской области, уроженец РФ, бывший правоохранитель.

Вместе с тем, на месте происшествия было обнаружено ружье, значительное количество ювелирных изделий и золотых украшений, которыми вероятно завладели во время разбойных нападений. В связи с этим проверяется причастность задержанного к недавно совершенным четырем разбойным нападениям на ювелирные магазины в Киеве.

"Решается вопрос сообщения задержанному о подозрении и избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей", - подытожили в полиции.