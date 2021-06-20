Правоохранители снова задержали ранее арестовываемого криминального авторитета по прозвищу "Дед"

Правоохранители в Киеве снова задержали ранее арестовываемого криминального авторитета по прозвищу "Дед", которому ранее был запрещен въезд в страну на пятилетний срок, сообщила пресс-служба Национальной полиции.

"18 июня, правоохранители задержали "Деда" на основании решения суда. По его решению "авторитет" помещен в пункт временного пребывания иностранцев и лиц без гражданства, незаконно находящихся в Украине с последующим принудительным выдворением", - говорится в сообщении.

В полиции рассказали, что речь идет о 56-летнем гражданине Армении, который имеет существенные связи с криминалитетом и отбывал 12-летнее наказание в исправительных колониях в Херсонской и Львовской областях - там имел статус так называемого "смотрящего".

Как отмечается, в феврале 2019 года суд постановил его выдворить за пределы Украины. Однако через два месяца тот вернулся в Украину, где его снова задержали. Во второй раз его выдворили в августе 2019 года с запретом въезда сроком на пять лет.

"Изменив имя, "Дед" вернулся в Украину самолетом в октябре 2019 года. Через месяцев правоохранители разоблачили злоумышленника", - рассказали в пресс-службе.

Отмечается, что третье выдворение злоумышленника состоялось в июле 2020-го. Тогда ему запретили въезжать в Украину до 2035 года. Однако и это не остановило мужчину от попытки раз прибыть в государство для распространения своего преступного влияния.

"Оперативники управления стратегических расследований в Закарпатской области и в городе Киеве получили информацию об очередной попытке незаконного возврата "авторитета" в Украине через пункт пропуска Волынской таможни", – отметили правоохранители.