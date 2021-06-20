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00:17 20.06.2021

В Армении состоятся внеочередные парламентские выборы

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Внеочередные парламентские выборы пройдут в Армении в воскресенье, 20 июня, в ходе которых 25 политических сил будут бороться за право формирования нового правительства.

По последним данным полиции республики, в избирательные списки включены 2 млн 578 тыс. 678 человек. Порога явки на выборах нет. Голосование проводится исключительно на территории Армении. Проходной барьер для партийных блоков - 7%, для партий - 5%.

В выборах участвуют 21 партия и четыре блока.

В выборах участвуют сформированный партиями экс-президента Армении Сержа Саргсяна и экс-директора Службы нацбезопасности Артура Ванецяна "Республиканская" и "Отечество" блок "Честь имею" (кандидат на пост премьера - Ванецян); сформированный экс-президентом Робертом Кочаряном, партиями "Возрождающаяся Армения" и "Дашнакцутюн" блок "Армения" (кандидат на пост премьера - Кочарян); сформированный политологом Левоном Шириняном и депутатом парламента Арманом Бабаджаняном "Блок демократов "Ширинян-Бабаджанян" (кандидат на пост премьера - Бабаджанян); сформированный политологом Андриасом Гукасяном и главой партии "Национально-демократический союз" Аршаком Садояном блок "Свободная Родина" (кандидат на пост премьера - Гукасян).

Последние два блока выступают за смену внешнеполитического курса Армении в сторону Запада.

В выборах также примут участие возглавляемая и.о. премьер-министра Николом Пашиняном партия "Гражданский договор", возглавляемая первым президентом Армении Левоном Тер-Петросяном партия "Армянский национальный конгресс", возглавляемая депутатом парламента Армении Эдмоном Марукяном партия "Светлая Армения", возглавляемая одним из крупнейших армянских бизнесменов Гагиком Царукяном партия "Процветающая Армения".

В выборах примут участие партия "Справедливая Армения", национально-христианская партия "Пробуждение", партии "Свобода", "Единая Родина", "Всеармянская национальная государственность", "Наш дом Армения", "Республика", "Армянская Родина", Демократическая партия Армении, партия "Национально-консервативное движение 5165", социал-демократическая партия "Решение гражданина", партии "Национальная повестка", "Подъем", Либеральная партия, Европейская партия Армении, партии "Национально-демократический полюс", "Суверенная Армения".

Опрос армянского представительства Gallup International Association, проведенный в пятницу, показал, что 51,1% респондентов заявили об обязательном участии в выборах.

За блок "Армения" во главе с Кочаряном готовы проголосовать 28,7% избирателей, за партию Пашиняна ''Гражданский договор'' - 25,2%. За блок Ванецяна "Честь имею" - 10,8%, за партию ''Процветающая Армения'' - 5,4%, за партию "Светлая Армения" - 5,2%.

Согласно опросу, у партии Пашиняна высокий уровень поддержки в сельской местности - 32,9%, самый низкий в Ереване - 16,4%. Блок во главе с Кочаряном не очень популярен в сельских общинах - 18%, зато лидирует в Ереване - 35%.

Теги: #армения #выборы #парламент
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